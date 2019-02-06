Affibbiato(Biglietteria ACF): "Da domani la prelazione per la Coppa. Vogliamo lo stadio pieno, infatti.."

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla prelazione per la semifinale di andata di Coppa Italia con l'Atalanta al via do...

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla prelazione per la semifinale di andata di Coppa Italia con l'Atalanta al via domani, che della gara di sabato pomeriggio contro il Napoli. Ecco le sue parole all'emittente Radio Bruno Toscana:

Coppa Italia del 27 febbraio: "Fiorentina-Roma è stata una gara speciale per i 20mila che erano al Franchi, nonostante l'amarezza per l'orario ma tutto è andato benone. Per l'andata con l'Atalanta il 27 febbraio, abbiamo voluto confermare gli stessi prezzi dei quarti per i nostri abbonati, con una settimana a disposizione per confermare il posto o cambiarlo. Gli abbonati infatti sono il fiore all’occhiello ed è giusto coccolarli. Dal 14 febbraio saranno in vendita anche i biglietti per la partita contro l’Inter. L’obiettivo è riempire lo stadio, non lucrare sull’evento. Speriamo di avere un bel tifo a sostenere la squadra, con l’augurio di andare in finale".