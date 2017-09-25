Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!"

Biraghi è pronto a trasformare la rabbia per l'ingiustizia subita in agonismo positivo per la prossima partita.

Cristiano Biraghi si sfoga su Instagram dopo l'enorme ingiustizia arbitrale subita dalla Fiorentina contro l'Atalanta, rimanendo comunque concentrato ed ottimista sul futuro:

"Quanto dà fastidio non riuscire a vincere in questo modo..ripartiamo però dalla voglia e dalla grinta che abbiamo dimostrato di avere..domenica a Verona per i 3 punti..grazie ai tifosi per il supporto che ci avete dato..FORZA VIOLA".