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Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!"

Biraghi è pronto a trasformare la rabbia per l'ingiustizia subita in agonismo positivo per la prossima partita.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 19:19
Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Cristiano Biraghi si sfoga su Instagram dopo l'enorme ingiustizia arbitrale subita dalla Fiorentina contro l'Atalanta, rimanendo comunque concentrato ed ottimista sul futuro:

"Quanto dà fastidio non riuscire a vincere in questo modo..ripartiamo però dalla voglia e dalla grinta che abbiamo dimostrato di avere..domenica a Verona per i 3 punti..grazie ai tifosi per il supporto che ci avete dato..FORZA VIOLA".

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