Biraghi: "Che fastidio non vincere in questo modo!"
Biraghi è pronto a trasformare la rabbia per l'ingiustizia subita in agonismo positivo per la prossima partita.
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 19:19
Cristiano Biraghi si sfoga su Instagram dopo l'enorme ingiustizia arbitrale subita dalla Fiorentina contro l'Atalanta, rimanendo comunque concentrato ed ottimista sul futuro:
"Quanto dà fastidio non riuscire a vincere in questo modo..ripartiamo però dalla voglia e dalla grinta che abbiamo dimostrato di avere..domenica a Verona per i 3 punti..grazie ai tifosi per il supporto che ci avete dato..FORZA VIOLA".