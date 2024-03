L’Atalanta ufficializza l’allenamento a porte aperte in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina

L’Atalanta ufficializza l’allenamento aperto al pubblico che si svolgerà a Zingonia, in occasione della festività di Pasquetta, l’1 aprile, a due giorni dalla gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (3 aprile). Si tratta della penultima seduta di allenamento e l’iniziativa nasce dalla richiesta della tifoseria nerazzurra per le difficoltà riscontrate nell’acquisto dei biglietti per la gara di Firenze. Il tifo organizzato dell’Atalanta non ha per niente preso bene la decisione sull’obbligo di possesso della Dea Card, preannunciando: “Il calcio è di tutti, è passione e aggregazione! Pertanto, noi ragazzi della Curva invitiamo tutto il popolo atalantino a Zingonia il giorno di Pasquetta, per assistere all’allenamento delle 15.30 e dare la carica alla squadra. PORTIAMO L’ATALANTA ALLA VITTORIA!!!“. Ora ecco il comunicato dell’Atalanta:

“Lunedì 1 aprile, in occasione della festività di Pasquetta, l’allenamento in programma al Centro Bortolotti di Zingonia sarà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 16 (l’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima consentita).

Si tratterà del penultimo allenamento a Zingonia prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina che si disputerà mercoledì 3 aprile allo stadio Franchi”.

