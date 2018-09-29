Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente
Questi i convocati da Mister Gasperini per Fiorentina-Atalanta:Portieri Berisha, Gollini, Rossi.Difensori Adnan, Bettella, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Palomino, Toloi.Centrocampisti...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 14:40
Questi i convocati da Mister Gasperini per Fiorentina-Atalanta:
Portieri Berisha, Gollini, Rossi.
Difensori Adnan, Bettella, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Palomino, Toloi.
Centrocampisti De Roon, Freuler, Ilicic, Pasalic, Pessina, Valzania.
Attaccanti Barrow, Gomez, Rigoni, Tumminello, Zapata