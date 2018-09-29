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Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente

Questi i convocati da Mister Gasperini per Fiorentina-Atalanta:Portieri Berisha, Gollini, Rossi.Difensori Adnan, Bettella, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Palomino, Toloi.Centrocampisti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 14:40
Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente -
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Questi i convocati da Mister Gasperini per Fiorentina-Atalanta:

Portieri Berisha, Gollini, Rossi.

Difensori Adnan, Bettella, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Palomino, Toloi.

Centrocampisti De Roon, Freuler, Ilicic, Pasalic, Pessina, Valzania.

Attaccanti Barrow, Gomez, Rigoni, Tumminello, Zapata

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