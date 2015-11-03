Notizie Masiello Fiorentina

Masiello: “Ricordo di Astori emozionante. Chiesa? I tifosi facciano pure ma noi calciatori...”
03 marzo 2019 20:40
Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente
29 settembre 2018 14:40
Lesione all'adduttore per Masiello, salterà la Fiorentina
28 settembre 2018 18:09
Atalanta, emergenza difesa. Reparto arretrato acciaccato ed un illustro assente
28 settembre 2018 10:30
E biscotto è stato. Atalanta-Milan termina 1-1. Fiorentina fuori dall'Europa
13 maggio 2018 19:42
Masiello infrange i sogni al 91’. A Bergamo è 1-1
13 maggio 2018 19:40
Masiello: “Lotta per l’Europa League? C’è anche la Fiorentina. La Samp...”
21 marzo 2018 22:12
Archivio