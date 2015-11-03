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Notizie Masiello Fiorentina

Masiello: “Ricordo di Astori emozionante. Chiesa? I tifosi facciano pure ma noi calciatori...”

03 marzo 2019 20:40

Convocati Atalanta: Masiello non recupera, Ilicic presente

29 settembre 2018 14:40

Lesione all'adduttore per Masiello, salterà la Fiorentina

28 settembre 2018 18:09

Atalanta, emergenza difesa. Reparto arretrato acciaccato ed un illustro assente

28 settembre 2018 10:30

E biscotto è stato. Atalanta-Milan termina 1-1. Fiorentina fuori dall'Europa

13 maggio 2018 19:42

Masiello infrange i sogni al 91’. A Bergamo è 1-1

13 maggio 2018 19:40

Masiello: “Lotta per l’Europa League? C’è anche la Fiorentina. La Samp...”

21 marzo 2018 22:12

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