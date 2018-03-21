Masiello: “Lotta per l’Europa League? C’è anche la Fiorentina. La Samp...”

Il difensore dell’Atalanta, Andrea Masiello è stato intervistato da RMC Sport e TuttoMercatoWeb parlando della corsa all’EuropaLeague:“Per la lotta all’Europa League scontro con la Sampdoria? No, c’è...

Il difensore dell’Atalanta, Andrea Masiello è stato intervistato da RMC Sport e TuttoMercatoWeb parlando della corsa all’EuropaLeague:

“Per la lotta all’Europa League scontro con la Sampdoria? No, c’è anche la Fiorentina, non sta mollando. Dobbiamo pensare in primis a noi stessi. La Sampdoria ha avuto un momento di calo ma non dobbiamo darla per spacciata. Dovremo arrivare a Maggio al top della condizione, ce la giocheremo fino alla fine”.