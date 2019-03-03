Masiello: “Ricordo di Astori emozionante. Chiesa? I tifosi facciano pure ma noi calciatori...”

Al termine del primo tempo ha parlato il difensore dell’Atalanta, Masiello. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che ha dei valori. Avevamo iniziato male m...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2019 20:40

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