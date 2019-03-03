Masiello: “Ricordo di Astori emozionante. Chiesa? I tifosi facciano pure ma noi calciatori...”
Al termine del primo tempo ha parlato il difensore dell’Atalanta, Masiello. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che ha dei valori. Avevamo iniziato male m...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 20:40
Al termine del primo tempo ha parlato il difensore dell’Atalanta, Masiello. Queste le sue dichiarazioni:
“Oggi abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che ha dei valori. Avevamo iniziato male ma abbiamo avuto l’anima per reagire. Chiesa? Le offese verso di lui sono iniziate dopo la partita di andata a Firenze, i tifosi possono pensare ciò che vogliono ma tra noi calciatori c’è dialogo. Il minuto per Astori? Un’emozione, giusto fermarsi per ricordarlo”.