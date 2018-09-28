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Atalanta, emergenza difesa. Reparto arretrato acciaccato ed un illustro assente

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi Masiello sarà l’osservato speciale nella giornata odierna, dopo aver accusato un risentimento all’adduttore destro al termine della sfida contro il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 10:30
Atalanta, emergenza difesa. Reparto arretrato acciaccato ed un illustro assente - Atalantas Andrea Masiello (r) and Milan's forward Nikola Kalinic during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 13 may 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
Atalantas Andrea Masiello (r) and Milan's forward Nikola Kalinic during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 13 may 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
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Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi Masiello sarà l’osservato speciale nella giornata odierna, dopo aver accusato un risentimento all’adduttore destro al termine della sfida contro il Torino. Lo staff medico spera di averlo a disposizione per domenica, ma al momento non c’è ancora certezza (prossime ore decisive). In caso di forfait scalpitano Djimsiti e Mancini, anche se pur quest'ultimo non è al top della condizione

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