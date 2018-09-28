Atalanta, emergenza difesa. Reparto arretrato acciaccato ed un illustro assente

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi Masiello sarà l’osservato speciale nella giornata odierna, dopo aver accusato un risentimento all’adduttore destro al termine della sfida contro il...

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi Masiello sarà l’osservato speciale nella giornata odierna, dopo aver accusato un risentimento all’adduttore destro al termine della sfida contro il Torino. Lo staff medico spera di averlo a disposizione per domenica, ma al momento non c’è ancora certezza (prossime ore decisive). In caso di forfait scalpitano Djimsiti e Mancini, anche se pur quest'ultimo non è al top della condizione