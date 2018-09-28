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Lesione all'adduttore per Masiello, salterà la Fiorentina

Gli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio Andrea Masiello hanno riscontrato una piccola lesione all'adduttore destro che lo costringerà a saltare la trasferta fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 18:09
Lesione all'adduttore per Masiello, salterà la Fiorentina -
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Come riporta gazzetta.it, gli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio Andrea Masiello hanno riscontrato una piccola lesione all'adduttore destro che lo costringerà a saltare la trasferta fiorentina. A Firenze, dunque, Gasperini dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori più esperti.

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