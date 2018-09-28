Lesione all'adduttore per Masiello, salterà la Fiorentina
Gli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio Andrea Masiello hanno riscontrato una piccola lesione all'adduttore destro che lo costringerà a saltare la trasferta fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 18:09
Come riporta gazzetta.it, gli esami a cui si è sottoposto nel pomeriggio Andrea Masiello hanno riscontrato una piccola lesione all'adduttore destro che lo costringerà a saltare la trasferta fiorentina. A Firenze, dunque, Gasperini dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori più esperti.