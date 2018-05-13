E biscotto è stato. Atalanta-Milan termina 1-1. Fiorentina fuori dall'Europa

La Fiorentina è ufficialmente fuori dall'Europa League a meno che non riesca a vincere con otto gol di scarto e che l'Atalanta non perda la sua prossima partita a Cagliari. Al bellissimo gol dell'ex K...

La Fiorentina è ufficialmente fuori dall'Europa League a meno che non riesca a vincere con otto gol di scarto e che l'Atalanta non perda la sua prossima partita a Cagliari. Al bellissimo gol dell'ex Kessiè ha risposto quello nel finale di Masiello. Nel mezzo ci sono stati i rossi di Toloi (molto dubbio) e Montolivo che salterà la partita con la squadra viola.