Labaro Viola

E biscotto è stato. Atalanta-Milan termina 1-1. Fiorentina fuori dall'Europa

La Fiorentina è ufficialmente fuori dall'Europa League a meno che non riesca a vincere con otto gol di scarto e che l'Atalanta non perda la sua prossima partita a Cagliari. Al bellissimo gol dell'ex K...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 19:42
E biscotto è stato. Atalanta-Milan termina 1-1. Fiorentina fuori dall'Europa - Atalantas Andrea Masiello (r) and Milan's forward Nikola Kalinic during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 13 may 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
Atalantas Andrea Masiello (r) and Milan's forward Nikola Kalinic during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 13 may 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
News
Fiorentina
Atalanta
Milan
Masiello
Condividi

La Fiorentina è ufficialmente fuori dall'Europa League a meno che non riesca a vincere con otto gol di scarto e che l'Atalanta non perda la sua prossima partita a Cagliari. Al bellissimo gol dell'ex Kessiè ha risposto quello nel finale di Masiello. Nel mezzo ci sono stati i rossi di Toloi (molto dubbio) e Montolivo che salterà la partita con la squadra viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok