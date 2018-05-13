Masiello infrange i sogni al 91’. A Bergamo è 1-1

Atalanta-Milan 1-1, Masiello con un bellissimo colpo di testa al 91’ ha trafitto l’incolpevole Donnarumma. L’assist di Ilicic è mersviglioso. Un risultato che non va bene alla Fiorentina poiché adesso...

Atalanta-Milan 1-1, Masiello con un bellissimo colpo di testa al 91’ ha trafitto l’incolpevole Donnarumma. L’assist di Ilicic è mersviglioso. Un risultato che non va bene alla Fiorentina poiché adesso sarebbe matematicamente fuori dalla corsa all’Europa League. Probabilmente l’espulsione di Montolivo ha dato forza e speranza in più ai bergamaschi che sono venuti al goal.