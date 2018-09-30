Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...”

Nel post partita tra Fiorentina ed Atalanta ha parlato Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni:“Il mio goal? Non mi ero accorto fosse entrata, sono contento per la vittoria in una giornata dove era...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2018 17:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

Condividi