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Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...”

Nel post partita tra Fiorentina ed Atalanta ha parlato Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni:“Il mio goal? Non mi ero accorto fosse entrata, sono contento per la vittoria in una giornata dove era...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 17:40
Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Nel post partita tra Fiorentina ed Atalanta ha parlato Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni:

“Il mio goal? Non mi ero accorto fosse entrata, sono contento per la vittoria in una giornata dove eravamo poco brillanti per via delle tante partite in pochi giorni, l’Atalanta è una squadra fisica e vincere in giornate così ti dà fiducia. VAR? Non mi interessa. Parlo di ciò che ci riguarda, so solo che nel dubbio interviene. Le polemiche che si porta dietro non sono una novità: sarà sempre così. Chiesa “cascatore”? A momenti Asamoah a Milano gli stacca una gamba, prende un sacco di botte e non vedo dove possa simulare provano sempre in mille modi a fermarlo”.

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