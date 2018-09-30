Biraghi: “VAR? Non mi interessa. Chiesa prende un sacco di botte. Il mio goal...”
Nel post partita tra Fiorentina ed Atalanta ha parlato Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni:“Il mio goal? Non mi ero accorto fosse entrata, sono contento per la vittoria in una giornata dove era...
Nel post partita tra Fiorentina ed Atalanta ha parlato Cristiano Biraghi. Queste le dichiarazioni:
“Il mio goal? Non mi ero accorto fosse entrata, sono contento per la vittoria in una giornata dove eravamo poco brillanti per via delle tante partite in pochi giorni, l’Atalanta è una squadra fisica e vincere in giornate così ti dà fiducia. VAR? Non mi interessa. Parlo di ciò che ci riguarda, so solo che nel dubbio interviene. Le polemiche che si porta dietro non sono una novità: sarà sempre così. Chiesa “cascatore”? A momenti Asamoah a Milano gli stacca una gamba, prende un sacco di botte e non vedo dove possa simulare provano sempre in mille modi a fermarlo”.