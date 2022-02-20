Torreira rassicura tutti sull'infortunio: "Sto bene, sto già recuperando per essere al meglio sabato"
Lucas Torreira dopo essere uscito anzitempo dal campo nella partita contro l'Atalanta, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 19:12
Buona vittoria di squadra! Una vittoria importante per continuare ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Felici di vincere in casa con i nostri tifosi. Grazie per essere sempre presente. Mi sento bene, sto già recuperando per essere al meglio sabato prossimo. Forza Fiorentina
Questo quello che ha scritto Lucas Torreira sulla sua pagina Instagram dopo la partita contro l'Atalanta che lo ha visto costretto abbandonare il campo dopo mezz'ora per un problema fisico
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