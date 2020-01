Sono 22 i giocatori convocati da Gasperini per la gara di Coppa Italia che l’Atalanta disputerà domani alle 15 a a Firenze. Out Castagne per un dolore al ginocchio, c’è invece Caldara. Ecco la lista: 3 Mattia Caldara, 90 Ebrima Colley, 20 Jacopo Da Riva, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 95 Pierluigi Gollini, 10 Alejandro Darío Gomez, 8 Robin Gosens​​​​​​​, 33 Hans Hateboer​​​​​​​, 87 David Heidenreich​​​​​​​, 72 Josip Iličić​​​​​​​, 18 Ruslan Malinovskyi​​​​​​​, 5 Andrea Masiello​​​​​​​, 9 Luis Muriel​​​​​​​, 6 José Luis Palomino​​​​​​​, 88 Mario Pašalić​​​​​​​, 31 Francesco Rossi, 57 Marco Sportiello​​​​​​​, 2 Rafael Toloi​​​​​​​, 79 Amad Traore​​​​​​​, 91 Duván Zapata.