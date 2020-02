Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato a RadioBruno:

“Dopo un buon primo tempo i viola hanno abbandonato la contesa, come Bugo a Sanremo. Iachini pratica un calcio semplice, al suo arrivo questo funzionava. Non dobbiamo deprimerci per la sconfitta contro l’Atalanta, loro sono ancora più forti. Commisso? Sono tutti felicissimi per i soldi spesi, solo che i rinforzi li vedremo a luglio, non ora”.