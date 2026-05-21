Precedenti Fiorentina Atalanta: su 60 match più della metà sono vittorie viola, kouamé decisivo nel 2023

La Fiorentina sfida l'ex Raffaele Palladino all'ultima di campionato

Il bilancio storico complessivo tra Fiorentina e Atalanta racconta la storia di un confronto ultradecennale che, in Serie A, ha superato ampiamente i 120 capitoli, eleggendo lo stadio Artemio Franchi a vero e proprio tabù storico per la formazione bergamasca. Se si guarda ai match disputati in terra toscana, il predominio viola è schiacciante: su oltre 60 incontri giocati a Firenze nella massima serie, la Fiorentina ha conquistato la vittoria in più della metà delle occasioni, lasciando all'Atalanta soltanto una manciata di successi esterni in tutta la sua storia, a fronte di un cospicuo numero di pareggi. Per decenni, la Dea ha vissuto le trasferte a Firenze come una maledizione sportiva, basti pensare che tra gli anni '90 e i primi anni 2000 i nerazzurri hanno infilato una striscia di quasi trent'anni senza riuscire a strappare i tre punti al Franchi in campionato. Questo trend si è parzialmente equilibrato solo in epoca recente, grazie al ciclo d'oro di Gian Piero Gasperini che ha rimodellato la mentalità orobica, centrando vittorie pesantissime come l'1-2 del febbraio 2020 (firmato Zapata e Malinovskyi) o il folle 2-3 dell'aprile 2021. La Fiorentina ha saputo però blindare nuovamente il proprio stadio negli ultimi incroci di campionato, come il 3-2 della stagione 2023/2024 siglato dal gol decisivo di Kouamé. Oltre alla Serie A, la rivalità si è infiammata a dismisura in Coppa Italia, competizione che ha regalato incroci storici e ad altissimo voltaggio emotivo: dalla doppia finale del 1996, che vide la Fiorentina di Batistuta e Ranieri sollevare il trofeo vincendo sia all'andata che al ritorno, fino alle clamorose semifinali del 2019 — caratterizzate da un pirotecnico 3-3 a Firenze e dal passaggio del turno della Dea al ritorno — e del 2024, quando i viola si imposero al Franchi per 1-0 prima di subire la rimonta bergamasca al Gewiss Stadium. Tra goleade storiche, come i vecchi successi viola per 4-1 o 5-1 degli anni '60 e '70, ed espulsioni, polemiche arbitrali e battibecchi accesi tra le panchine che hanno costellato gli anni più recenti, i precedenti tra Fiorentina e Atalanta si confermano un'enciclopedia di gol e spettacolo, dove il fattore campo di Firenze continua a recitare un ruolo da protagonista assoluto.