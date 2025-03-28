Palladino ritrova il maestro Gasperini: Il tecnico viola non ha mai sconfitto il bergamasco in carriera in 4 occasioni

Il tecnico gigliato ritrova l'allenatore che lo ha più ispirato nel suo percorso per invertire una rotta senza vittorie

Fiorentina-Atalanta, negli ultimi anni, è diventata una sfida sempre affascinante con una rivalità che si è accesa recentemente dopo l'arrivo di Gasperini a Bergamo. Mai amato a Firenze e spesso protagonista di famose liti con il pubblico fiorentino ogni volta che i bergamaschi sono scesi in campo al Franchi. L'Atalanta, attualmente terza, viene a Firenze per riscattare la sconfitta con l'Inter e Gasperini ritrova la Fiorentina per la 38esima volta in carriera e in particolare ultimamente ha raccolto diverse sconfitte. L'anno scorso i viola hanno battuto i bergamaschi due volte in campionato e nell'andata della semifinale di Coppa Italia, mentre L'Atalanta vinse il ritorno guadagnandosi l'accesso alla finale. In generale, Gasp ha vinto con i viola 10 volte, ha pareggiato in 14 occasioni e ha collezionato 13 trionfi. Palladino, invece, non ha mai battuto il suo maestro e addirittura ha sempre perso. All'andata i viola persero 3-2 con i gol di Kean e Quarta, mentre alla guida del Monza è sempre stato sconfitto in 3 occasioni. Domenica il quinto confronto con l'augurio che il tecnico campano possa invertire la rotta e trovare finalmente una vittoria che sarebbe preziosa.