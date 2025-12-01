Ripa: "I problemi della Fiorentina vanno oltre i nomi. L'assenza di due giocatori può valere 22 punti?"

Contro l'Atalanta rispetto allo scorso anno mancavano solo Adli e Cataldi

Roberto Ripa, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in merito alla situazione della viola dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Ecco le sue parole.

L'analisi di Ripa

"A volte gli allenatori cambiano modulo o portano novità nei momenti di difficoltà per cercare di cambiare anche qualcosa a livello mentale, per dare stimoli. Pioli ha avuto le occasioni per giocare con la difesa a 4, ma ha sempre preferito rimanere a 3. Vanoli prima di cambiare vuole inculcare le sue idee. Ma dietro servirebbe la stessa malleabilità che c'è in attacco. Poi se dietro andiamo con la difesa a 4 chi gioca sugli esterni?".

Prosegue e conclude:

"Contro l'Atalanta in campo c'erano quasi gli stessi giocatori dello scorso anno. Mancavano Adli e Cataldi, ora ci sono Piccoli e Sohm. E due giocatori fanno 22 punti di differenza? Non credo, c'è altro oltre ai nomi e ai giocatori”.