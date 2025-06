Gianluca Mancini carica la Roma: “Con Gasperini l’obbiettivo è la Champions League. Siamo carichi”

Il difensore della Roma, con un passato nelle giovanili della Fiorentina, Gianluca Mancini ha parlato in occasione di un evento celebrativo in ricordo di Mattia Giani, un ragazzo di 26 che è venuto a mancare per un malore in campo. Intervistato da Sky Sport, mancini ha parlato di Gasperini: “Siamo molto contenti di averlo come allenatore, negli anni passati ha dimostrato tutto il suo valore. Con lui ho iniziato in Serie A, sono diventato un professionista con i suoi insegnamenti, e per questo gli sono grato. Sarà bello vedere cosa porterà alla squadra.”

Sugli obbiettivi: “La Champions deve essere un obbiettivo, a fatti, non a chiacchere. Ranieri sarà direttore, per noi è molto importante questo fattore. Speriamo che tutto vada a gonfie vele per il bene della Roma.”