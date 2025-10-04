Pioli e Gasperini si sono sfidati 27 volte: 11 volte ha vinto Pioli, sono sempre partite spettacolari

Si sfideranno domenica al Franchi per la 28esima volta Giampiero Gasperini e Stefano Pioli, una sfida che ormai è un grande classico del calcio Italiano. Un duello abbastanza equilibrato nei risultati...

Si sfideranno domenica al Franchi per la 28esima volta Giampiero Gasperini e Stefano Pioli, una sfida che ormai è un grande classico del calcio Italiano. Un duello abbastanza equilibrato nei risultati ma che ha dato spesso grande spettacolo in campo. Infatti 27 partite sono stati segnati ben 76 goal, 2,8 di media a partita. Media che diventa ancora più alta se consideriamo solo gli incroci avvenuti in Serie A.

Il Bilancio vede Pioli avanti con 11 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime 3 però Gasperini è imbattuto con 2 vittorie e 1 pareggio. Gasperini è l'avversario che Pioli ha sfidato più volte in carriera. Spesso Gasperini ha impresso dure sconfitte a Pioli, come il 5-0 rifilato dall'Atalanta al Milan nel 19/20 o lo 0-3 della Dea a San siro dell'anno dopo. Anche Pioli ha saputo dare grandi schiaffi a Gasperini, nel 2016 Inter-Atalanta finì 7-1 per la squadra di Milano. Non sono mancate nemmeno le polemiche tra i due quando nel Settembre 2018 Gasperini a fine partita, abbastanza irritato per un rigore generoso fischiato a Chiesa, andò da Pioli sbraitando e spingendolo via. Con polemiche che continuarono nel post partita