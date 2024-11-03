L'Atalanta stende il Napoli (0-3) e stacca la Fiorentina. Gasperini momentaneamente a +3 sui Viola

La doppietta di Lookman ed il gol di Retegui al Maradona stendono il Napoli in fuga in cima alla classifica. L'Atalanta al secondo posto e la Fiorentina è chiamata a vincere per agganciarla nuovamente

Arriva il triplice fischio allo Stadio Diego Armando Maradona dove l'Atalanta, con una prova di forza non indifferente, vince per 0-3 contro il Napoli e ferma la fuga degli uomini di Antonio Conte. La squadra di Gasperini indirizza la gara già nel primo tempo grazie al solito Ademola Lookman, protagonista di una doppietta e mattatore di giornata. Ci pensa poi Mateo Retegui in pieno recupero a chiudere i giochi in un secondo tempo dove il Napoli non è riuscito a trovare gli spazi giusto per riaprire il match. L'Atalanta sale quindi momentaneamente al secondo posto in classifica (proprio dietro il Napoli) a 22 punti e mette pressione alla Fiorentina che è chiamata a vincere contro il Torino per raggiungerla nelle zone altissime della classifica.

IL COMMENTO DI BUCCHIONI SULLA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

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