Gazzetta: "Roma miglior difesa d'Europa dopo 5 giornate di campionato con 1 sola rete subita"

Nessuno nei top 5 campionati europei ha fatto altrettanto bene (tre ne hanno subite Crystal Palace, Milan, B. Dortmund, Arsenal, Lione e Bayern)

La prossima avversaria della Fiorentina sarà la Roma di Gasperini, che arriva da una cocente sconfitta in Europa League per 1-0 contro i francesi del Lille, con gli episodi dei tre rigori sbagliati da Dzeko e Soulè che hanno già fatto il giro del web.

I giallorossi, in questo inizio di campionato sono la miglior difesa d'europa per gol subiti. Pensate che ne ha subita una sola in 5 partite. Nessuno nei top 5 campionati europei ha fatto altrettanto bene (tre ne hanno subite Crystal Palace, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Lione e Bayern). Svilar, da gennaio scorso, in campionato ha tenuto la porta inviolata per ben 15 partite su 25, il che vuol dire il 60% delle gare. La Fiorentina dovrà essere brava a finalizzare le occasioni che verranno, perchè questo aspetto della Roma, non è da sottovalutare. Lo riporta la Gazzetta dello Sport