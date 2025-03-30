Bucchioni: "La Fiorentina è più forte dell'Atalanta, sta raccogliendo quel che è nelle sue possibilità"

Per Enzo Bucchioni la Fiorentina è stata protagonista di una gara perfetta. Gioco corale e solidità grazie ad un organico di grande livello

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l'importante vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Complessivamente oggi la miglior partita dell'anno della Fiorentina. Ha impedito all'Atalanta di giocare, Si è vista una squadra con personalità, che ha idee finalmente e soprattutto dispone di grandi giocatori. La Fiorentina lo possiamo dire ha giocatori più forti dell'Atalanta a cominciare dai difensori, sta raccogliendo semplicemente quello che è nelle sue possibilità. Ha senza dubbio giocatori di livello medio-alto ma si è rivisto in particolare lo spirito che ha portato al ciclo di 8 vittorie consecutive".

"Chiedevamo continuita di risultati e prestazioni. L'Atalanta è stata surclassata su tutti i fronti soprattutto dal punto di vista atletico. Bisogna dirlo, è cresciuto anche Palladino , gli interrogativi erano tanti, adesso ha trovato l'assetto giusto. C'è un gioco corale, il centrocampo visto oggi è perfetto. Anche Gudmundsson con la suo posizione è stato determinante nella manovra. La Fiorentina aveva sempre un uomo in più in mezzo e questo ha messo in difficoltà l'assetto di Gasperini"