TuttoSport riporta: "Gasperini fa la conta degli uomini per Firenze, scelte obbligate soprattutto in attacco"

Il tecnico di Grugliasco deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto avanzato, complice l'assenza di Retegui

Stamattina TuttoSport ha analizzato la situazione dell'Atalanta in vista della gara di domani al Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. La squadra nerazzurra non sta attraversando un grande momento di forma anche alla luce della sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter e non avrà a disposizione diverse pedine importanti perchè Lookman non ha molti allenamenti nelle gambe dopo essere rientrato giovedì dalla Nazionale nigeriana, mentre Retegui e Cuadrado non sono al meglio. Il nigeriano dovrebbe partire titolare insieme a De Ketelaere e a Maldini che giocherà per la prima volta da titolare con l'Atalanta ma così facendo il tecnico bergamasco non avrebbe attaccanti da utilizzare a gara in corso, pertanto restano in corsa anche le opzioni di Brescianini e Samardzic in appoggio alla punta. A centrocampo mancherà sicuramente Ederson che rappresenta un'assenza grossa per Gasperini, in quanto nessuno della rosa ha le stesse qualità e doti del brasiliano, ma verrà sostituito in quella posizione da Pasalic o dallo stesso Brescianini che ha fatto quel ruolo con la maglia del Frosinone.