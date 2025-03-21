TMW: "Gasperini può lasciare l'Atalanta a fine stagione, remota l'ipotesi che rimanga ancora un anno"

Questa sembra davvero la volta 'buona', quella che sotto sotto il tifoso medio dell'Atalanta sperava non dovesse arrivare mai, quella dell'addio tra la Dea in maglia nerazzurra e il suo condottiero Gi...

Questa sembra davvero la volta 'buona', quella che sotto sotto il tifoso medio dell'Atalanta sperava non dovesse arrivare mai, quella dell'addio tra la Dea in maglia nerazzurra e il suo condottiero Gian Piero Gasperini, l'uomo che (per quanto non da solo, ma aiutato anche nella gestione sportiva e nel ricambio tecnico da parte dei suoi dirigenti) da realtà di provincia a grande squadra del campionato di Serie A.

D'altronde è stato lo stesso Gasperini a lanciare il sasso, senza neppure nascondere troppo la mano. Lo ha fatto dopo l'amara uscita al playoff di Champions League contro il Club Brugge. Nelle settimane successive si sono registrate anche diverse dichiarazioni da parte dei Percassi a proposito della volontà di andare ancora avanti, ma è pur vero che certe cose vanno fatte in due. Il contratto di Gasperini con l'Atalanta scade nel 2026 ma visti i trascorsi, nel caso in cui dovesse dire basta non sarebbe complicato trovare un accordo per l'uscita. Rimane viva comunque la possibilità che rimanga per l'ultimo anno di contratto, ma sembra ipotesi remota. Anche perché le sirene che portano a Roma e Juventus hanno già cominciato a prendere piede.

Chi potrebbe sostituire Gasperini sulla panchina dell'Atalanta? Uno dei nomi in ballo, e tra i più caldi, è sicuramente quello di Igor Tudor, che con il ds Tony D'Amico ha già lavorato con successo all'Hellas Verona. Un altro nome che ha preso piede nelle ultime settimane è quello di Maurizio Sarri, profilo per il quale - osservando la rosa nerazzurra - ci sarebbe da fare una sorta di rivoluzione sul mercato. Discorso simile per Roberto De Zerbi, perlopiù di natali e fede bresciani. Lo scrive Tuttomercatoweb