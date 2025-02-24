CM.com scrive: "Palladino, l'allievo modello del Gasp potrebbe raccoglierne l'eredità a Bergamo"

Secondo quanto riporta calciomercato.com oltre a Sarri e Tudor sarebbe il tecnico viola il nome ideale per la panchina dell'Atalanta

Le strade di Gasperini e dell’Atalanta si divideranno il 30 giugno 2025. Se il futuro del tecnico di Grugliasco, tra il sogno dei genoani di riaverlo a Boccadasse e le sirene arabe con offerte allettanti, ha già sbocchi intuibili, più difficile capire chi prenderà il suo posto a Zingonia.

I POSSIBILI EREDI - L’eredità è pesante, la responsabilità ancora di più. A Bergamo si sono abituati a giocare un certo tipo di calcio, aggressivo ed europeo, a calcare palcoscenici internazionali, a scendere in campo per vincere. Nessuno vuole tornare indietro. Nemmeno i Percassi, che nelle ultime campagne estive hanno acquistato pezzi grossi senza badare a spese, aiutati dal Co-Chairman Pagliuca, per alzare sempre più l’asticella. Si punta quindi a un profilo esperto e vincente. Per questo il primo nome che gira è quello di Maurizio Sarri. Una rivoluzione e una suggestione forte, che stuzzica e divide i social. Lui, amante del calcio inglese, troverebbe nell’Atalanta farina per le sue idee, e nella società un progetto a lungo termine, proprio come piace a lui. Per Sarri, infatti, alla ricerca di una nuova avventura stimolante in Serie A, in un grande club ci devono sempre essere condizioni perlomeno biennali: all’Atalanta ormai ragionano da big e pensano a un quadriennale. Gli altri nomi sono quelli di Igor Tudor e Raffaele Palladino, i seguaci del calcio gasperiniano e anche i nomi attualmente più apprezzati a Bergamo. Per Tudor l’Atalanta è sempre stata un modello da seguire. Reduce dalla panchina laziale, ha grande esperienza internazionale tra Francia e Croazia, fatto che conterebbe moltissimo per i Percassi. Palladino invece, allievo modello del Gasp già seguito con interesse dai tempi del Monza, è in crisi con la Fiorentina e a giugno potrebbe abbracciare una piazza più intima, che vede in lui e nel suo calcio il degno erede di Gasperini.

Lo riporta calciomercato.com