Quando Gasperini furioso per il rigore su Chiesa spinse Pioli a partita finita, finì 2-0 per la Fiorentina

Quella di Domenica sarà la 28esima sfida tra Gasperini e Pioli, i due si sono incrociati spesso e il bilancio delle sfide sorride leggermente a Pioli. Il tecnico della Fiorentina ha vinto 11 partite c...

Quella di Domenica sarà la 28esima sfida tra Gasperini e Pioli, i due si sono incrociati spesso e il bilancio delle sfide sorride leggermente a Pioli. Il tecnico della Fiorentina ha vinto 11 partite contro le 9 dell'allenatore della Roma. In una delle vittorie di Pioli non mancarono le polemiche, era il 2018/2019 quando la Fiorentina vinse per 2-0 contro la Dea. A scatenare il tutto un rigore molto generoso fischiato da Valeri per un fallo di Toloi su Chiesa. A fine partita Gasperini andò con il dito puntato in faccia a Pioli con l'allenatore della Fiorentina che restò abbastanza calmo, ma rispose comunque a Gasp che andò su tutte le furie e lo spintonò via.

Le polemiche non finirono lì con Gasperini che nel post partita sia in televisione che in conferenza stampa accusò Chiesa di essere un simulatore. Non mancò la risposta di Pioli che difese a spada tratta il suo calciatore davanti ai microfoni: "Chiesa non è un cascatore, è stato furbo a sfruttare la situazione"



