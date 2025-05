Gasperini incontra la dirigenza dell’Atalanta: potrebbe restare e rinnovare il contratto fino al 2028

Gian Piero Gasperini è a Zingonia e si sta incontrando con la dirigenza dell’Atalanta per discutere del proprio futuro. Un summit fondamentale, quello del tecnico con la proprietà della Dea, da cui potrebbe uscire una prima certezza in vista del clamoroso giro di allenatori che sembra prospettarsi in Serie A. Nelle scorse ore è arrivato in città anche Stephen Pagliuca, segnale che l’intenzione è quella di accelerare le operazioni e di dare una svolta a stretto giro di posta. Anche perché le sirene delle altre società interessate continuano a suonare insistenti, da quelle del Milan a quelle della Roma. E l’Atalanta, non da oggi, ha tutta l’intenzione di blindare il proprio allenatore.

Sul piatto è già stato messo nei giorni scorsi una prima proposta di rinnovo da parte del club, con scadenza 2027 (l’attuale accordo avrà termine nel 2026). Lo stesso Gasperini, dopo aver più volte detto di non voler rinnovare durante il campionato, ora ha modificato il proprio punto di vista. Ma per farlo chiede qualcosa di diverso: nello specifico un contratto più lungo, fino al 2028, in modo da avere tempo, modo e forza per ricostruire un nuovo corso. E rassicurazioni in merito alla costruzione della rosa del prossimo anno, viste anche le possibili partenze di big del calibro di Ederson e Lookman. Lo scrive Tuttomercatoweb