L'Atalanta è prima in Serie A per punti fatti in trasferta, ne ha fatti 33 in 15 partite lontana dal Gewiss

Domenica alle 15:00 torna finalmente la Fiorentina dopo lo stop dovuto agli impegni delle nazionali in Nations League, il cammino della viola ripartirà dal Franchi contro l'Atalanta del eterno nemico...

Domenica alle 15:00 torna finalmente la Fiorentina dopo lo stop dovuto agli impegni delle nazionali in Nations League, il cammino della viola ripartirà dal Franchi contro l'Atalanta del eterno nemico Gasperini. La Fiorentina dovrà riprendere il filo da quel 3-0 contro la Juventus che ha un po' risollevato l'umore dell'ambiente che era a terra dopo il periodo difficile affrontato dagli uomini di Palladino.

Davanti a se avrà dunque l'Atalanta, che pur priva di Ederson e Retegui resta una squadra temibile, soprattutto in virtù del fatto che quest'anno la banda di gasp si è rivelata una vera e propria macchina da punti in trasferta con 33 punti fatti in 15 partite, per una media di 2,2 punti a partita. Solo due sconfitte fuori dal Gewiss, una contro l'Inter e l'altra contro il Torino con un rigore sbagliato al 95esimo da Pasalic, dunque l'ultima sconfitta in trasferta risale al 30 Agosto.

La Fiorentina dal canto suo ha un ottimo rendimento in casa con 30 punti in 15 partite, ma soprattutto con un ottimo rendimento interno contro le big con le vittorie su Inter, Milan, Juventus, Roma e Lazio e la sola sconfitta contro il Napoli di Conte. Dunque Palladino e la Fiorentina dovranno ripartire da questo per fermare la Dea e rilanciarsi definitivamente nella corsa europea.