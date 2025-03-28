Bucchioni: "Gasperini non ha inventato nulla, ha solo riproposto un calcio vecchio"

Bucchioni ridimensiona la figura di Gasperini. Il tecnico atalantino ha fatto un ottimo a Bergamo ma non ha rivoluzionato il calcio italiano

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare la situazione della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. "Domenica bisogna dare continuità alla vittoria contro la Juventus", ha dichiarato Bucchioni. "È importante capire se hai vinto perché la Juventus era in difficoltà, o se sei davvero salito di livello. Se dovessi vincere, sarebbe un segnale di crescita su tutti i fronti".

Il giornalista ha poi riflettuto sul bilancio delle prossime partite: "Firmerei per 3 punti su 6 con Atalanta e Milan? In teoria sì, ma io affronto ogni partita con l'idea di giocarmela con tutti. Però, se devo scegliere, preferirei perdere con l'Atalanta e vincere con il Milan".

Sui temi tattici, Bucchioni ha commentato il lavoro di Gasperini: "Non ha rivoluzionato il calcio italiano, non ha inventato nulla di nuovo. È un buon allenatore, ma ha semplicemente riproposto un calcio vecchio, facendo rendere al meglio i suoi giocatori". Infine, un pensiero sulla Fiorentina: "La formazione non deve essere toccata. Cataldi è un grande intenditore delle linee di passaggio e ha un'importante funzione di protezione per la squadra".