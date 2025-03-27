Gasperini seguirà Fiorentina-Atalanta dallo skybox. Palladino vuole fargli fare la fine di Milan, Inter e Juve

Gian Piero Gasperini contro Raffaele Palladino. Il tecnico bergamasco ha allenato l'allenatore viola al Genoa

Sì, è assolutamente giusto chiamarlo ammazzagrandi. Patentito pregiato, quello che Raffaele Palladino può mostrare quando si parla di statistiche sul suo conto. Lui che (da allenatore del Monza e poi da tecnico della Fiorentina), si è tolto la soddisfazione di mandare all’inferno – in ordine sparso – Inter, Milan, ma anche Juventus e Lazio. Manca – e qui l’aggiornamento si proietta sulla realtà di questi giorni, di queste ore – l’Atalanta, nello score personale di Palladino. Atalanta che poi è la squadra del suo maestro. Del maestro, Gasp, al quale il tecnico viola deve e consegna volentieri affetto, stima e riconoscenza. Sì, perché Gasperini e Palladino sono un po’ come Galeone con Allegri, ovvero maestro e allievo.

O anche padre e figlio. Similitudini caratteriali si accavallano a spunti di gioco come il pressing costante e asfissiante, proprio per gli appunti che idealmente (e forse anche in pratica), Palladino prendeva quando era un giocatore a disposizione di Gasp. Nel Genoa. Eccolo qui, dunque, uno dei significati speciali della sfida che domenica pomeriggio vedrà confrontarsi proprio la Fiorentina marchiata Palladino e l’Atalanta plasmata da Gasp. Sfida che l’allievo Palla vuole sfruttare anche per aggiungere un’altra tacca alla classifica-serie delle grandi fatte vacillare e buttate giù nel corso della sua avventura da allenatore di serie A. Si andrà, insomma, oltre il peso dei tre punti che si assegneranno al 90’.

Punti che per la Fiorentina valgono il vero rilancio nella corsa all’Europa e che per l’Atalanta possono riaccendere il gusto della caccia alla scudetto. La sfida del Franchi, è bene ribadirlo, per l’allenatore viola vale anche una fetta di orgoglio e autostima perché il patentino di ammazza-grandi, Palladino ha una voglia matta di aggiornarlo e di farlo proprio contro quella grande, ovvero l’Atalanta, che poi è la squadra nata a immagine somiglianza del maestro Gasperini. Lui, Gasp, vivrà la sfida contro l’allievo dallo skybox dove sarà ospitato per scontare la squalifica che lo terrà lontano dalla panchina e dall’abbraccio (quello a bordo campo) con Palladino.

Il resto lo faranno le emozioni da raccogliere e raccontare sul campo, con il 3-5-2 che per Palladino è diventato il modulo della solidità e della ritrovata serenità e gli schemi di un’Atalanta che di sicuro – in questa stagione – rappresenta una delle sorprese più belle, dopo l’altrettando bello portato a casa nella scorsa stagione. Gasp, uomo di disciplina e sergente di ferro dello spogliatoio contro Palladino, che sta studiando come correre in alto per togliere spazio e luce proprio all’allenatore dell’Atalanta. Ci sarà da divertirsi domenica pomeriggio al Franchi. Non ci sono dubbi. Lo scrive La Nazione