Gosens: “Palladino mi ha chiesto di essere leader. Gasperini mi ha cambiato la vita a livello calcistico”

Mio padre? Non mi ha ancora fatto un complimento in vita sua, lo fa per tenermi con i piedi per terra

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola: “Qualcuno ha detto che il più serio sono io, o che lo sono troppo. Ne ho parlato con un magazziniere che mi ha confessato, ridendoci insieme, che prima di conoscermi aveva detto che 'con uno come me non si scherza mai'. Forse sì, a volte esagero, ma lo faccio per la squadra. Palladino si affida tanto ai giocatori che danno sicurezza, affidabilità".

Per Gosens, Batman è stato un po’ suo padre: “Non mi ha ancora fatto un complimento in vita sua. Non per cattiveria, ma lo fa per tenermi coi piedi per terra. Sono nato in un piccolo villaggio, lontanissimo dai soldi e dalla vita che sto facendo, il suo è un modo amorevole per stimolarmi. Gasperini? Mi ha cambiato la vita a livello calcistico, mi ha estratto cose che non sapevo ma che avevo".

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