Corriere dello Sport riporta: "Gasperini squalificato al Franchi, però non mancherà l'ennesimo scontro con i tifosi viola"

Il tecnico di Grugliasco non sarà regolarmente in panchina a causa della squalifica dopo la partita con l'Inter

In mattinata, il Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento riguardo alla gara di domani alle 15:00 tra Fiorentina e Atalanta, soprattutto legato ai due tecnici coinvolti: Palladino che sta cercando la ricetta per la continuità in una stagione da montagne russe alla guida dei viola e Gasperini, suo maestro ed allenatore ai tempi del Genoa. Il bergamasco non sarà in panchina perchè squalificato e seguirà il match da box di tribuna, dove probabilmente riceverà meno insulti del solito rispetto alla panchina in cui ogni anno è protagonista di uno scontro con i tifosi di casa con cui ha sviluppato una certa antipatia. Infatti, ogni qualvolta Gasperini viene a Firenze alla guida dell'Atalanta si registra una nuova pagina di una vera e propria sfida nella sfida che non smette mai di sorprendere. Spesso, negli stadi moderni, l'ironia e lo spirito goliardico, afferma in quotidiano, si tramutano in cattivo gusto e odio che non fa bene ad uno sport già protagonista troppe volte di episodi al limite della decenza. Inoltre, chiude il quotidiano con una provocazione riguardo ad un ipotetico passaggio di Gasperini alla Fiorentina che potrebbe far registrare una soddisfazione reciproca però certe cose difficilmente avverrano.