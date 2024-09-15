Gasperini sorride: "Il secondo tempo non abbiamo concesso nulla e potevamo chiudere la partita"

Gian Piero Gasperini ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, queste le sue risposte ai giornalisti presenti dopo la vittoria contro la Fiorentina:Un bel pomeriggio per questo stadio mera...

Gian Piero Gasperini ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, queste le sue risposte ai giornalisti presenti dopo la vittoria contro la Fiorentina:

Un bel pomeriggio per questo stadio meraviglioso che ci ha aiutato anche nel secondo tempo in momenti di fatica. La nostra condizione deve migliorare, la nostra attenzione deve migliorare nelle palle inattive, siamo disattenti dall'inizio della stagione, nel secondo gol della Fiorentina tutti i difensori che erano messi male. Puoi anche prendere qualche gol, ma non in questo modo, possiamo rimediare e facilmente. Ho sostituito Hien per scelta tecnica e poi perchè era ammonito, non è stato un bel pomeriggio per lui, lo sarà certamente giovedi. Retegui bene, sta facendo gol splenditi, Lookman gli ha messo una gran palla, ha colpito da cecchino.

Non era facile ripartire, abbiamo preso gol in cui ci sentivamo responsabili, il primo lo abbiamo preso subito, non era facile, faceva anche caldo, abbiamo avuto una bella reazione alla fine del primo tempo, la svolta è stata andare in vantaggio alla fine del primo tempo, quello ci ha dato una bella spinta. Il secondo tempo non abbiamo mai rischiato e potevamo chiudere la partita con tante occasioni

ETÀ MEDIA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/leta-media-della-rosa-della-fiorentina-e-di-25-anni-a-meta-tra-le-squadre-piu-giovani-e-quelle-piu-esperte/268277/