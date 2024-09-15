L'età media della rosa della Fiorentina è di 25 anni, a metà tra le squadre più giovani e quelle più esperte

Il portale Transfermarkt ha stilato una classifica delle rose delle squadre di Serie A in base a l’età media dei calciatori, la Fiorentina in questa classifica si trova al 10º posto esattamente a metà...

Il portale Transfermarkt ha stilato una classifica delle rose delle squadre di Serie A in base a l’età media dei calciatori, la Fiorentina in questa classifica si trova al 10º posto esattamente a metà tra le squadre giovani e quelle più vecchie. Dimostrando appunto come la rosa della Fiorentina sia un bel mix tra calciatori giovani ed esperti, infatti se da una parte troviamo l’esperienza di De Gea, Terracciano e Cataldi, da l’altra c’è l’esuberanza dei giovani Comuzzo, Kayode e Martinelli.

L’eta media della rosa della Fiorentina è di 25 anni, praticamente uguale alle rose di Milan e Juventus, la squadra più giovane è il Lecce di Pantaleo Corvino, mentre la palma di squadra più esperta va a l’Inter

IL DISCORSO DI COMMISSO

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