1 Ottobre 2025

Gazzetta svela: "Contro la Fiorentina, la Roma punterà su Dovbyk"

Gazzetta svela: “Contro la Fiorentina, la Roma punterà su Dovbyk”

1 Ottobre · 13:02

Aggiornamento: 1 Ottobre 2025 · 13:02

DovbykFiorentinagasperini

Gasp domani metterà in Europa Ferguson, domenica toccherà a Dovbyk

Settimana europea anche per la Roma che domenica giocherà contro la Fiorentina. Domani, infatti, i giallorossi sfideranno in Europa League il Lille. E’ facile che coi francesi torni titolare Ferguson a guidare l’attacco della Roma di Gasperini, per poi rilasciare ancora una volta il posto a Dovbyk domenica prossima in casa della Fiorentina.

Già, perché se c’è una partita che conta davvero tra le due questa è la sfida in casa della Viola. Perché la Roma è prima in classifica e uscire dal Franchi con un risultato positivo vorrebbe dire arrivare alla gara con l’Inter (dopo la sosta) con un entusiasmo dilagante. E con un Dovbyk in più. Assai diverso da prima… Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

