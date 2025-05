TMW annuncia: “Partito lo sprint finale della Roma per Gasperini, incontro fissato a Milano con il tecnico”

In un turbinio di notizie e colpi di scena per quel che riguarda le panchine della prossima Serie A, la Roma prova a mettere un punto fermo e a smarcarsi dalla tempesta che coinvolge più della metà delle squadre del nostro campionato. In questo senso, è da segnalare la presenza a Milano in queste ore di Claudio Ranieri e di Florent Ghisolfi, rispettivamente consigliere per l’area sport della famiglia Friedkin e direttore sportivo della società giallorossa.

Lo stesso Ds, ad alcuni tifosi che chiedevano novità in merito, ha risposto: “Arriva presto”. Il dirigente francese e l’oramai ex allenatore giallorosso sono quindi pronti ad accelerare in modo definitivo per Gian Piero Gasperini, allenatore che ha oramai confermato all’Atalanta la propria intenzione di lasciare la Dea dopo 9 anni.