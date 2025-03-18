Gasperini squalificato per Fiorentina-Atalanta, per la seconda volta di fila mancherà in panchina

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in vista del prossimo turno di Serie A, oltre alla maxi multa da 50.000 euro e la diffida alla Fiorentina per la coreografia mostrata in atto contro la...

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in vista del prossimo turno di Serie A, oltre alla maxi multa da 50.000 euro e la diffida alla Fiorentina per la coreografia mostrata in atto contro la Juventus, il giudice sportivo a fermati diversi calciatori e allenatori tra cui due dell'Atalanta.

L'Atalanta arriverà a Firenze sia senza Ederson perno del centrocampo Bergamasco che senza l'allenatore Giampiero Gasperini fermato per una critica eccessivamente irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Gasperini salterà dunque la partita di Firenze che per lui è sempre una sfida particolare considerando i rapporti tesi con la tifoseria viola e chissà che non sia un caso che sarà la seconda partita consecutiva contro la Fiorentina al Franchi che salta per squalifica