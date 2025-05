Sentite Leggo: “Gosens nella lista dei desideri della Roma in caso di arrivo di Gasperini in panchina”

Se Gian Piero Gasperini dovesse approdare nella capitale, si starebbe valutando l’idea di portare anche Robin Gosens. I contatti sono sempre più frequenti e le voci si fanno sempre più intense. Tra tutti i nomi usciti nell’ultimo periodo, quello di Gian Piero Gasperini sembra quello più attendibile per la successione dell’eterno Claudio Ranieri. Il tecnico dell’Atalanta sembra ormai ai saluti, pronto a lasciare i nerazzurri dopo nove lunghi anni, fatti di tante gioie e soddisfazioni, culminati con la vittoria dell’Europa League. In caso di un suo arrivo, si starebbero già pensando a vari innesti da fare nella rosa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, tra i nomi in lista c’è anche quello del terzino Robin Gosens. Il tedesco che esplose proprio sotto la guida tecnica di Gasperini ai tempi dell’Atalanta. La sua stagione in viola è più che ottima e proprio per questo è un profilo molto intrigante. Lo scrive Onefootball.