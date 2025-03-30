Vice Gasperini: "Retegui? Sta bene. Si è allenato con la squadra senza problemi, per noi è importante"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Tullio Gritti, vice di Gasperini all'Atalanta, ha così parlato prima della sfida contro la Fiorentina, partendo dalle condizioni di Mateo Retegui: "Se gioca titolare,...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Tullio Gritti, vice di Gasperini all'Atalanta, ha così parlato prima della sfida contro la Fiorentina, partendo dalle condizioni di Mateo Retegui: "Se gioca titolare, le condizioni dovrebbero essere buone. Si è allenato con la squadra senza problemi e il mister ha deciso di metterlo in campo. Per noi è importante".

Infine: "Molti giocatori vanno in Nazionale, qualcuno torna prima di altri. Non è una situazione che ci piace, ma tutti sanno cosa devono fare. La partita è importante, la speranza è che siano tutti concentrati per questa battaglia sportiva".