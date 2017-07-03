Incredibile Ilicic, era fatta con la Sampdoria, poi la chiamata dell'Atalanta e il cambio di scelta verso Bergamo

Domani il calciatore sloveno avrebbe dovuto svolgere le visite mediche con la squadra blucerchiata ma c'è stato un colpo di scena

Avrebbe dovuto sostenere le visite mediche nella giornata di domani Josip Ilicic con la Sampdoria. Cinque milioni alla Fiorentina e un lungo contratto per il calciatore sloveno. Ma nella giornata di oggi c'è stato un clamoroso colpo di scena, Ilicic, dopo aver ricevuto in extremis la chiamata dell'Atalanta, ha deciso di cambiare idea e accettare l'offerta della squadra di Gasperini, spinto anche dalla possibilità di giocare l'Europa League.