FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori
Da Bergamo ci raccontano di un Josip Ilicic assai turbato e affranto dalla notizia della scomparsi di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina e il calciatore sloveno erano molto legati e per quest...
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 15:21
Da Bergamo ci raccontano di un Josip Ilicic assai turbato e affranto dalla notizia della scomparsi di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina e il calciatore sloveno erano molto legati e per questo motivo Ilicic si è fatto fare delle scarpe personalizzate dedicate al numero 13 viola