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FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori

Da Bergamo ci raccontano di un Josip Ilicic assai turbato e affranto dalla notizia della scomparsi di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina e il calciatore sloveno erano molto legati e per quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 15:21
FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori -
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Da Bergamo ci raccontano di un Josip Ilicic assai turbato e affranto dalla notizia della scomparsi di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina e il calciatore sloveno erano molto legati e per questo motivo Ilicic si è fatto fare delle scarpe personalizzate dedicate al numero 13 viola

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