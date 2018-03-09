FOTO, Ilicic modifica e dedica le sue scarpe in onore di Astori

Da Bergamo ci raccontano di un Josip Ilicic assai turbato e affranto dalla notizia della scomparsi di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina e il calciatore sloveno erano molto legati e per quest...

A cura di Redazione Labaroviola 09 marzo 2018 15:21

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