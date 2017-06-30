Di Marzio: "Fiorentina molto avanti per Simeone, si chiude a 20 milioni. Ilicic visite mediche con la Samp"

Ancora Gianluca Di Marzio torna a parlare di Fiorentina: il giornalista di Sky Sport ha comunicato importanti novità sul fronte Simeone. Ecco le sue dichiarazioni: "L'agente di Giovanni Simeone in Ita...

Ancora Gianluca Di Marzio torna a parlare di Fiorentina: il giornalista di Sky Sport ha comunicato importanti novità sul fronte Simeone. Ecco le sue dichiarazioni: "L'agente di Giovanni Simeone in Italia nei prossimi giorni, il Genoa lo aspetta per perfezionare la cessione del Cholito. Leo Rodriguez parlerà con Torino e Fiorentina, i Viola sono in pole position e possono arrivare ai 20 milioni di euro più bonus che i rossoblu vorrebbero. La Sampdoria effettuerà le visite mediche di Josip Ilicic fra lunedì e giovedì."