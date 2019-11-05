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Squalificati, sono cinque i fermati. Ilicic out 2 giornate, Pulgar va in diffida. La lista

Il giudice sportivo ha fermato per due giornate Josip Ilicic dell'Atalantaper aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio. Per una giornata squalificati Matri (Brescia) che è stato multato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 22:31
Squalificati, sono cinque i fermati. Ilicic out 2 giornate, Pulgar va in diffida. La lista -
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Ilicic
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Il giudice sportivo ha fermato per due giornate Josip Ilicic dell'Atalantaper aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio. Per una giornata squalificati Matri (Brescia) che è stato multato anche di 15mila euro, Cetin (Roma), Dos santos (Spal) e Obiang (Sassuolo). Pulgar, dopo l'ammonizione, entra invece in diffida. Tra i dirigenti squalificato per due giornate e multato con 10mila euro Bigon del Bologna.

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