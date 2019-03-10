Ilicic: "Fino al minuto 13 non ho giocato, pensavo solo ad Astori. Il giorno prima..."

Josip Ilicic ha parlato a Sky, queste le sue parole:"La partita del ricordo di Davide Astori mi ha fatto soffrire tanto, già dal giorno prima, qualche lacrima mi è scesa vedendo su Sky lo speciale che...

Josip Ilicic ha parlato a Sky, queste le sue parole:

"La partita del ricordo di Davide Astori mi ha fatto soffrire tanto, già dal giorno prima, qualche lacrima mi è scesa vedendo su Sky lo speciale che gli hanno dedicato. Poi il giorno dopo ho provato a dimenticarmi di tutto, ma era impossibile. Avevo in testa che durante la partita lo avremmo ricordato e sinceramente nei primi tredici minuti non ero neanche dentro la partita. Ho tenuto tutto dentro di me, poi al 13' sono scoppiato, non potevo più trattenermi. E lì mi sono anche liberato, poi ho cominciato a pensare alla partita. Ho sofferto tanto, ma questo è un ricordo che resterà sempre dentro di me e non me lo può togliere nessuno".