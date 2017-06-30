Ilicic è virtualmente un nuovo giocatore della Sampdoria, martedì visite di rito e firma sul contratto...
Mancano soltanto le firme per poter ufficializzare il trasferimento di Josip Ilicic dalla Fiorentina alla Sampdoria. Il fantasista sloveno si legherà al club blucerchiato firmando un contratto trienna...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 12:12
Mancano soltanto le firme per poter ufficializzare il trasferimento di Josip Ilicic dalla Fiorentina alla Sampdoria. Il fantasista sloveno si legherà al club blucerchiato firmando un contratto triennale e ritrovando così Daniele Pradè, ex ds Viola che lo volle a tutti i costi a Firenze. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, martedì dovrebbe essere il giorno buono per annunciare il colpo, dopo aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto...