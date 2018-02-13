Ilicic-Saponara? Ci ha perso la Fiorentina. Josip trascinatore con 7 gol e 6 assist. Riccardo...

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sui profili di Josip Ilicic e Riccardo Saponara: "Ilicic-Saponara, destini incrociati", il titolo, per iniziare ad addentrarsi nella prossima sfida tra Atalan...

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sui profili di Josip Ilicic e Riccardo Saponara: "Ilicic-Saponara, destini incrociati", il titolo, per iniziare ad addentrarsi nella prossima sfida tra Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi, attesi giovedì dalla gara contro il Borussia Dortmund, possono contare quest'anno su un Josip Ilicic trascinatore: 7 gol e 6 assist per lui. Dall'altra parte, i viola, hanno invece da risolvere il caso Saponara, arrivato a Firenze con tanta curiosità (e una discreta spesa) e quasi mai visto in campo.