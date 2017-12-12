Zamparini: "Fallimento? Il Milan ha 300 milioni di debiti eppure non fallisce. Su Ilicic..."

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Sport Mediaset: "Fallimento? Sono sereno perché quando mi guardo allo specchio vedo un uomo serio. Non ne...

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Sport Mediaset: "Fallimento? Sono sereno perché quando mi guardo allo specchio vedo un uomo serio. Non ne voglio parlare, ognuno può pensare quello che vuole, ma io non mai rubato un euro".

Prosegue sull'ipotesi fallimento: "Se deve fallire il Palermo… Penso al Milan che deve coprire 300 milioni di debiti. E allora mi chiedo, come mai non fallisce? Io sono sereno perché so cosa sia la giustizia italiana e ho fiducia in essa, noi non abbiamo fatto nulla di male e siamo sicuri anche dai documenti, ormai il tribunale ha tutti i documenti e non è giusto che parli io di questa cosa".

E con un pensiero su Dybala: "Dybala? Penso che sia un passaggio che possono affrontare tutti nella vita, passare da 400 mila euro a 10 milioni a stagione non è uno shock da ridere. Magari questo gli provoca qualche scompenso, ma lui è un ragazzo molto intelligente. Naturalmente bisogna aspettarlo e giocare tutto sul suo entusiasmo, sarebbe una tragedia perderlo".

E conclude con un pensiero di Ilicic: "Prendo come esempio Ilicic al quale se gli dai entusiasmo rende al massimo, se glielo togli perde continuità e rendimento".