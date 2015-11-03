Notizie Zamparini Fiorentina

È morto Maurizio Zamparini, aveva 80 anni. Scoprì diversi talenti, tra cui Amauri e Toni
01 febbraio 2022 09:17
Zamparini ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni gravi dopo intervento peritonite
27 dicembre 2021 18:44
Tragedia Zamparini, trovato il figlio di 23 anni morto a Londra, circostanze misteriose
01 ottobre 2021 20:43
Zamparini gli aveva dato il Palermo 5 giorni fa, ma David Platt è gia scappato dalla città
10 dicembre 2018 16:50
Adesso è ufficiale: Palermo ceduto a 10€. Le parole di Zamparini: “Ho amato la vostra città ed i vostri colori”
01 dicembre 2018 10:55
Gazzetta: Zamparini prepara la cessione di Nestorovski e la Fiorentina potrebbe farsi di nuovo avanti
13 dicembre 2017 12:40
Zamparini: "Fallimento? Il Milan ha 300 milioni di debiti eppure non fallisce. Su Ilicic..."
12 dicembre 2017 20:31
Zamparini: "Allegri e la Juventus contro il Var? Per forza, adesso certi favori non li avranno più"
11 ottobre 2017 02:15
La Guardia di Finanza irrompe nella sede del Palermo e a casa di Zamparini, le ipotesi di reato...
07 luglio 2017 11:05
Zamparini: "Derubati a Firenze, la Fiorentina è il potente che nemmeno fa mostrare in tv le immagini"
06 dicembre 2016 11:15
Zamparini: "Il calcio ha un'idea sbagliata di me, Ballardini prenderà soldi senza lavorare"
04 settembre 2016 12:37
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