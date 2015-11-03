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Notizie Zamparini Fiorentina

È morto Maurizio Zamparini, aveva 80 anni. Scoprì diversi talenti, tra cui Amauri e Toni

01 febbraio 2022 09:17

Zamparini ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni gravi dopo intervento peritonite

27 dicembre 2021 18:44

Tragedia Zamparini, trovato il figlio di 23 anni morto a Londra, circostanze misteriose

01 ottobre 2021 20:43

Zamparini gli aveva dato il Palermo 5 giorni fa, ma David Platt è gia scappato dalla città

10 dicembre 2018 16:50

Adesso è ufficiale: Palermo ceduto a 10€. Le parole di Zamparini: “Ho amato la vostra città ed i vostri colori”

01 dicembre 2018 10:55

Gazzetta: Zamparini prepara la cessione di Nestorovski e la Fiorentina potrebbe farsi di nuovo avanti

13 dicembre 2017 12:40

Zamparini: "Fallimento? Il Milan ha 300 milioni di debiti eppure non fallisce. Su Ilicic..."

12 dicembre 2017 20:31

Zamparini: "Allegri e la Juventus contro il Var? Per forza, adesso certi favori non li avranno più"

11 ottobre 2017 02:15

La Guardia di Finanza irrompe nella sede del Palermo e a casa di Zamparini, le ipotesi di reato...

07 luglio 2017 11:05

Zamparini: "Derubati a Firenze, la Fiorentina è il potente che nemmeno fa mostrare in tv le immagini"

06 dicembre 2016 11:15

Zamparini: "Il calcio ha un'idea sbagliata di me, Ballardini prenderà soldi senza lavorare"

04 settembre 2016 12:37

Zamparini attacca: "Facile fare come la Fiorentina che sul mercato prende i migliori, così puoi solo fallire"

20 agosto 2016 12:13

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