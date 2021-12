Zamparini ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, condizioni gravi dopo intervento peritonite

Sono ore d’ansia per le condizioni di salute di Maurizio Zamparini. L’ex patron del Palermo, 80 anni, sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un attacco di peritonite ed è attualmente in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero gravi. Sono state escluse complicazioni legate al Covid. Come riportato da Stadionews, è probabile che l’attacco di peritonite (una perforazione interna di un tratto gastrointestinale, ndr) sia da mettere in relazione in qualche modo alla morte del figlio Armandino, avvenuta a Londra a ottobre. È probabile che anche l’assunzione di farmaci abbia contribuito a provocare questo attacco che ha richiesto il ricovero d’urgenza in ospedale. Lo riporta Sport Mediaset

MASSIMO MAURO L’OPINIONE SU SCAMACCA E VLAHOVIC